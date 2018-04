Tombouctou : une "dizaine" de membres de la force française Barkhane blessés (gouvernement malien)

Une "dizaine" de membres de la force française Barkhane ont été blessés samedi dans l'attaque ayant visé le site aéroportuaire de Tombouctou, dans le nord du Mali, au cours de laquelle un Casque bleu a été tué et une dizaine d'autres blessés, a annoncé le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile.



"Ce samedi 14 avril 2018, à 14H10 (GMT et heure locale), une attaque terroriste a visé les camp de Barkhane et celui de la Minusma sur le site aéroportuaire de Tombouctou", a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.



"C'est à la faveur d'une dizaine de tirs de roquettes que des terroristes portant des casques bleus à bord de deux véhicules piégés, dont un aux couleurs Forces armées maliennes (FAMas) et un autre avec le sigle UN des Nations unies, ont tenté de s'infiltrer dans lesdits camps", selon le communiqué.



"Un des véhicules piégés a explosé, tandis que le second portant le sigle UN a pu être immobilisé", a ajouté le ministère.



Le bilan provisoire est, "côté Barkhane", d'une dizaine de blessés et, "côté Minusma", d'un mort et de plusieurs blessés, dont cinq graves, selon la même source.



"Les combats ont pris fin vers 18H30. La fouille du secteur est en cours. La situation est sous contrôle", conclut le communiqué.



Plus tôt dans la soirée, la force de l'ONU au Mali, la Minusma, avait annoncé qu'un Casque bleu avait été tué dans des échanges de tirs avec les "assaillants" et qu'une dizaine d'autres avaient été blessés.



Elle avait aussi expliqué que son camp de Tombouctou avait été la cible d'une "importante attaque complexe", évoquant des "mortiers" et une "attaque au véhicule suicide".