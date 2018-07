Togo: La CEDEAO et la CEEAC s'allient contre le terrorisme

Elles devront également jouer, dans leurs zones respectives, un rôle de coordination des différentes stratégies régionales et internationales, rapporte jeudi un communiqué de la Commission de la CEDEAO, relayé par des médias locaux.



Il s’agit de quelques-unes des recommandations de la réunion d’experts, préparatoire au sommet conjoint des chefs d’Etat et de Gouvernement des deux communautés régionales sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qui s’est achevée mercredi à Lomé.



La rencontre a aussi préconisé le renforcement de la coopération entre les Etats membres sur le plan judiciaire. Un mécanisme d’assistance bilatérale et multilatérale devra, en effet, être mis en place dans la lutte contre le terrorisme.



De même, des modules de formation portant sur la lutte contre le terrorisme devront être intégrés aux opérations régionales de maintien de la paix, et les forces spéciales de contre-terrorisme seront associées aux activités, notamment dans les zones frontalières.



Les participants ont aussi recommandé l’institutionnalisation du financement des activités liées à la lutte contre le terrorisme aux niveaux national, régional, interrégional et international.



Ils ont, en outre, reconnu que des efforts particuliers devraient être faits pour réaliser un diagnostic scientifique des causes du terrorisme dans les deux régions et sur le continent africain.



Le renforcement des capacités de la CEDEAO et de la CEEAC pour l’élaboration d’une stratégie commune en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que la promotion et le développement des capacités dans la lutte contre le cyberterrorisme comme moyen de recrutement et de radicalisation, figurent également parmi les conclusions de la rencontre.