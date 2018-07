Thaïlande: les recherches reprennent après un naufrage qui a fait au moins un mort

La recherche de dizaines de touristes chinois disparus, dont le bateau a chaviré jeudi au large de l'île touristique de Phuket en Thaïlande, a repris tôt vendredi, avec des plongeurs prêts à fouiller la coque immergée, a déclaré le gouverneur de l'île.



"Nous allons mener des recherches aériennes et envoyer des plongeurs pour vérifier à l'intérieur du bateau Phoenix immergé", a annoncé le gouverneur, Noraphat Plodthong.



Le bateau, surpris par une tempête et une vague de cinq mètres, a chaviré jeudi avec 105 personnes à bord, principalement des passagers chinois.



Le corps d'un des passagers, que l'on croit être un vacancier chinois, a été sorti de la mer tard jeudi soir et ramené sur l'île, peu de temps avant l'arrêt des recherches pour la nuit.



Des survivants ont été recueillis jeudi soir sur une jetée de Phuket. Encore sous le choc, certains étaient blottis dans des couvertures. D'autres pleuraient ou marchaient, leur gilets de sauvetage encore sur le dos.



"Onze d'entre eux sont blessés, dont deux dans un état grave", a déclaré le gouverneur de Phuket.



Des hélicoptères, des bateaux de la police et des bateaux de pêche ont été déployés vendredi matin à la recherche d'autres survivants.



"Les enquêteurs de la police ont dit que la plupart des touristes portaient des gilets de sauvetage" lorsque le bateau a chaviré, a ajouté M. Plodthong.



Un agent consulaire chinois est arrivé au centre d'opérations de Phuket pour surveiller les opérations de sauvetage.



Le Phoenix revenait de Koh Racha, lieu prisé par les amateurs de snorkelling.



D'autres bateaux étaient en difficulté jeudi dans la même région, ignorant l'avis de tempête avertissant le public contre les risques du mauvais temps en mer, diffusé mercredi.



Le gouverneur Noraphat Plodthong a annoncé que deux passagers d'un autre navire accidenté étaient toujours portés disparus. Jeudi soir, les autorités avaient initialement déclaré que tous les passagers de ces bateaux avaient été secourus.



Phuket attire de nombreux visiteurs étrangers, dont des occidentaux et des touristes chinois qui constituent le gros des 35 millions de personnes attendues cette années en Thaïlande.



La Thaïlande est par ailleurs l'objet de l'attention des médias internationaux pour le sauvetage spectaculaire de douze enfants et de leur entraîneur de football piégés depuis 12 jours dans une grotte inondée dans le nord.