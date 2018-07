Thaïlande : le dernier plongeur sorti de la grotte raconte

Electricité et pompes à eau avaient rendu l'âme et la sortie devenait impérative. Le dernier plongeur à avoir quitté la grotte de Thaïlande, d'où 12 enfants et leur entraîneur de foot ont été évacués au terme d'une opération internationale de grande ampleur, raconte.



Les cinq dernières victimes de ce sauvetage ayant mobilisé des moyens exceptionnels venaient tout juste d'être sorties, mardi soir, quand soudain, un cri a retenti, du côté du passage le plus délicat du parcours, un boyau dans lequel il fallait ramper en se contorsionnant.



"L'Australien qui supervisait le passage s'est mis à crier que la pompe à eau avait cessé de fonctionner", explique à l'AFP Chaiyananta Peeranarong, 60 ans, ancien des commandos de marine thaïlandais.



"Si l'on ne pompait pas l'eau à cet endroit, on ne pouvait sortir qu'avec une bouteille d'oxygène", explique-t-il, racontant les derniers instants de cette évacuation dramatique.



Les derniers plongeurs, faisant office de "voiture balai" après le passage du dernier enfant, se sont alors "précipités" pour franchir ce passage dit "Jonction en T" (T-junction), cauchemar des plongeurs tant il est étroit.



Chaiyananta a laissé passer ses collègues et est le dernier à être sorti. Il a juste eu le temps de passer avant que ce passage soit à nouveau submergé.



"L'eau était déjà au niveau de la tête, presque au point où on avait besoin d'une bouteille d'oxygène".



L'ancien commandant de la marine thaïlandaise explique que la priorité de l'équipe internationale d'experts en plongée dont il faisait partie était de s'assurer que les enfants ne se mettent pas à paniquer.



D'où le fait que certains enfants ont été placés sous sédatifs et ont été sortis "endormis", comme le montrent la vidéo impressionnante révélée mercredi soir par la cellule de crise.