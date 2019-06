Tétouan: la poésie et la culture marocaines à l’honneur à la 3e édition du Festival des poètes marocains

Organisé par la Maison de la poésie, ce rendez-vous culturel s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Culture et de la Communication et le département de la Culture du gouvernement de Charjah aux Émirats Arabes Unis.



"La Maison de la poésie est un fleuron de la culture au Maroc. Elle a choisi de me rendre un hommage, une initiative dont je suis très heureux et honoré", a déclaré le poète Abdelkarim Tabbal, dont les oeuvres ont inspiré des générations de poètes au Maroc et ailleurs.



Commentant la scène poétique actuelle, M. Tabbal s’est réjoui qu’elle soit "en pleine effervescence grâce à l’apport illuminant d’une palette de poètes jeunes et moins jeunes". Le poète a dit avoir "beaucoup d’espoir" pour que les jeunes générations portent le flambeau, se disant "convaincu qu’elles ont la capacité et le savoir et la sagacité de le faire avec brio".



De son côté, la journaliste chevronnée, Asmahane Ammour, s’est dite "émue et reconnaissante" d’être honorée parmi un parterre de poètes. "C’est une initiative de reconnaissance d’un long parcours de plus de 32 ans dans la radio et la champ médiatique et culturel", a-t-elle dit.



Mme Ammour, dont les émissions culturelles constituent un cas d’école, a estimé que l’action dans le champ culturel est "une sorte de militantisme qui requiert courage et persévérance", regrettant qu’aujourd’hui une bonne partie des acteurs dans ce champ "cherchent plus à faire le buzz qu’à enrichir la scène de leur imagination et de leur créativité".



Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Abdelilah Afifi, a souligné que l’hommage rendu à ces acteurs de la scène littéraire et médiatique vient reconnaître leur contribution indéniable à l’enrichissement du champ culturel au Maroc.



M. Afifi a indiqué que le choix de Tétouan pour abriter ce festival participe de la reconnaissance de l’histoire riche et colorée de la culture et de l’art dans cette ville, une cité qui a été la source d’inspiration et le terreau fertile de plusieurs initiatives et de beaucoup d’intellectuels à travers les siècles.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par la participation de la célèbre artiste arabe Omayma Al Khalil, au côté du compositeur et musicien libanais Hani Sablini et de la troupe musicale arabe des amis de Dar Chiir.



Le public a également été gratifié de lectures des poètes Allal Alhajjam, Hassan Najmi, Ismaêl Allali et Amina Lamrini.



Cette dernière a assuré, dans une déclaration à la MAP, que la poésie au Maroc et dans le monde arabe est "en bonne santé, grâce à une génération qui a été capable de capitaliser sur les expériences des anciens et de marquer de son emprunte la scène littéraire et poétique".



Le festival se poursuivra jusqu’au 23 juin avec une série d’activités cultuelles, dont un colloque sur "La critique de la poésie au Maroc" et le vernissage de l’exposition "Mouâllakats plastiques", ainsi que de spectacles musicaux.