Testament de Johnny : Laeticia Hallyday fait part de "son écoeurement"

La bataille judiciaire autour du testament de Johnny Hallyday ne fait que commencer. Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, a répondu à Laura Smet ce lundi 12 février, faisant savoir qu'elle avait « pris connaissance avec écoeurement de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux », mais dit ne pas vouloir "polémiquer par voie de presse", dans un communiqué transmis à l'Agence France-Presse. Elle se dit « sereine et n'aura de cesse de consacrer toute son énergie à faire respecter le travail et la mémoire de son mari, selon sa volonté et en conformité avec l'esprit de son oeuvre inestimable », précise le communiqué.



Laura Smet a demandé à ses avocats de « mener toutes les actions de droit » pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday, qui confieraient « l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste » exclusivement à son épouse Læticia, selon un communiqué des avocats de l'actrice. « Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday aux termes desquels l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à son épouse Læticia par l'effet de la loi californienne », indique le communiqué de maîtres Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur et Hervé Témime, transmis lundi à l'Agence France-Presse. Selon les avocats, ces dispositions testamentaires « contreviennent manifestement aux exigences du droit français ».



« Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet soit exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales », poursuit le communiqué. « S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé : ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir – pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée », précise le communiqué. Contestant ce testament, Laura Smet a confié à ses avocats « la mission de défendre (s)es intérêts et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de (s)on père ». David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera « codemandeur » dans cette procédure, selon son propre avocat, Jean Veil, joint par l'Agence France-Presse.