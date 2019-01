Terrorisme : un Belgo-algérien écope de 17 ans de prison, déchu de sa nationalité belge

La justice belge a condamné mardi un Belgo-algérien à une peine de 17 ans d'emprisonnement pour avoir participé aux activités d'un groupe terroriste, rapporte l'agence Belga.



Cette condamnation a été assortie d'une déchéance de la nationalité belge du mis en cause, répondant au nom de Noureddine Hamecha, ajoute l'agence de presse belge, citant la cour d'appel de Liège qui a prononcé ce jugement.



Le mis en cause, un Liégeois âgé de 35 ans, avait été condamné en première instance à une peine de 10 ans de prison et à une déchéance de la nationalité belge. Mais sa condamnation a été portée par la cour d'appel de Liège à une peine de 17 ans d'emprisonnement, tandis que la déchéance de la nationalité belge a été confirmée, "le prévenu ayant démontré par ses activités illégales son rejet des valeurs propres à un état démocratique", précise la même source.



Noureddine Hamecha avait été arrêté au début de l'été 2016. Il était en aveux sur le fait d'avoir été un sympathisant de l'organisation terroriste dite "Etat islamique" et d'avoir tenté de rejoindre la Syrie à trois reprises, rapporte Belga.



L'enquête avait démontré qu'il avait effectué de très nombreux voyages dans des pays européens et qu'il était au contact d'individus radicalisés. Il était actif dans le recrutement de sujets féminins et faisait l'apologie de l'"Etat islamique", de même qu'il avait des activités soutenues de fournisseurs de documents contrefaits, selon la même source.



Le prévenu, né d'un couple de parents algériens, avait acquis la nationalité belge par son père, naturalisé après son arrivée en Belgique.