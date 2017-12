Terrorisme : arrestation en France d’un Algérien réclamé par l’Espagne

Les Mossos d’Esquadra (police catalane) ont annoncé dimanche l’arrestation en France d’un homme de nationalité algérienne pour apologie du terrorisme et qui était réclamé par les autorités espagnoles.



"Une enquête initiée en septembre 2016 par les services de la lutte antiterroriste de la police catalane a permis l’arrestation en France d’un homme de nationalité algérienne âgé de 32 ans, auteur présumé d’un délit d’apologie du terrorisme à travers le réseaux sociaux depuis la ville de Barcelone", a expliqué la même source dans un communiqué.



L’individu en question, qui vivait avant à Barcelone, utilisait des profils créés sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages avec des contenus incitant à commettre des actes terroristes, souligne le communiqué.



Localisé par les services des Mossos d’Esquadra en France, le mis en cause, qui a des antécédents pour des délits contres les biens, faisait l’objet depuis août dernier d’un mandat d’arrêt international émis par l’Audience nationale, la plus haute juridiction pénale d’Espagne.



Il a été livré par les autorités françaises à l’Espagne et arrêté à son arrivée à l’aéroport de Madrid Barajas.





Avec MAP