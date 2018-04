Tenue à Washington du 4è Forum commercial USA-Maroc

Organisé par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d'affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce, cet événement met en avant la position du Maroc comme partenaire régional de premier plan du secteur privé américain.



Présidée par l'Ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, et le président du Centre d'affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce, Scott Eisner, cette rencontre est marquée par la participation du Secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, et du Secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Othman El Ferdaous, ainsi que d'autres personnalités des deux pays.



Après trois forums réussis à Dallas, Atlanta et Seattle, l'édition de cette année est l'occasion de présenter les efforts déployés par les autorités du Royaume pour soutenir les entreprises américaines et marocaines et accroître le commerce bilatéral.



Le Forum fournit une plate-forme pour les hauts responsables, les chefs d'entreprise influents, les experts commerciaux et les parties prenantes pour discuter du développement du commerce entre les Etats-Unis, le Maroc et le reste du continent africain et explorer de nouvelles opportunités commerciales.



Les travaux du Forum s'articulent autour de trois panels. Le premier porte sur la position du Maroc comme carrefour des entreprises américaines entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient; le deuxième traite du renforcement de l'intégration économique et des investissements dans les infrastructures, tandis que le troisième se focalise sur les services d'interconnexion numérique et financière en Afrique.



Cette rencontre fournit l'occasion aux participants de partager des expériences spécifiques et d'identifier les domaines d'amélioration possible en ce qui concerne le climat des affaires dans les deux pays.



L'Afrique comprend six des dix économies à la croissance la plus rapide au monde et offre un énorme potentiel de marché pour l'investissement étranger direct. Point de rencontre de l'Europe et de l'Afrique, le Maroc se positionne comme un hub commercial pour l'Afrique du Nord, et une porte d'entrée pour l'Afrique subsaharienne.



Les panélistes comprennent de hauts fonctionnaires des Etats-Unis et du Maroc et des dirigeants de la communauté des affaires. La conférence devrait aboutir à des propositions concrètes pour renforcer la coopération entre les Etats-Unis, le Maroc et l'Afrique.



Le Forum du Commerce USA-Maroc 2018 vise à renforcer le commerce et à promouvoir les opportunités de partenariat entre les entreprises américaines et africaines dans des secteurs potentiels tels que l'énergie, l'industrie et la finance.