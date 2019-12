Tenue à Rabat de la deuxième réunion de la Commission militaire mixte maroco-saoudienne

Sur Hautes Instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la deuxième réunion de la Commission Militaire Mixte maroco-saoudienne a été coprésidée par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et le Général, Chef de la Direction de la Coopération Internationale des Forces Armées d’Arabie Saoudite, le 03 décembre 2019 au niveau de l’EMG des FAR à Rabat.



Selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR, les travaux de cette réunion ont porté sur le bilan de la coopération militaire entre les Forces armées des deux Royaumes au titre des années 2018 et 2019 et la planification des activités de coopération pour l’année 2020. Ils ont porté également sur l’examen des voies et des moyens se rapportant à plusieurs domaines d’intérêt pour les deux parties, dans le cadre de la consolidation des relations exemplaires en matière de coopération militaire entre les Forces Armées Royales des deux Royaumes, fondées sur les liens profonds et historiques entre les deux pays frère, ajoute le communiqué.



Les participants à la 2ème réunion de la Commission Militaire Mixte maroco-saoudienne, qui se sont penchés sur les différents aspects de la coopération militaire, ont exprimé leur satisfaction quant au bilan positif de cette coopération militaire bilatérale et à l’excellence des liens de partenariat entre les Forces Armées des deux Royaumes ainsi que leur volonté de promouvoir l’interopérabilité et consolider les relations entre les deux armées par le partage d’expérience et d’expertise.



La coopération militaire maroco-saoudienne est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique signé en décembre 2015. Cet accord couvre les domaines de la formation, l’industrie de Défense, le soutien logistique, le transfert de l’expertise militaire, les prestations médicales militaires et l’échange de visites, rappelle le communiqué.