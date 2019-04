Tenue à Casablanca de la réunion annuelle du réseau Moore Stephens d'audit et de conseil pour la région MENA

Cette délégation comprenait des représentants des cabinets de plusieurs pays, notamment de Tunisie, du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis, d'Iraq, du Koweït, du Liban, du Maroc, d'Oman, du Pakistan et du Qatar, indique un communiqué de Moore Stephens.



Cette réunion a été l'occasion d'annoncer un changement de nom et d'identité visuelle à venir ainsi qu'une nouvelle approche sectorielle des cabinets afin de proposer des offres techniques sur mesure à destination des entreprises intervenant dans des secteurs tels que l'industrie, la distribution, l'immobilier et la construction, le maritime, les énergies renouvelables, les extractions minières, le tourisme et les loisirs, fait savoir le communiqué.



Moore Stephens International était représenté par le responsable de la stratégie et la responsable de la qualité, alors que le Maroc, pays organisateur, était représenté par M. Abdellatif Bernossi et Mme Kouds Bernossi du cabinet "MS BERNOSSI" de Tanger et par MM. Tajeddine et Ahmed Cherradi du cabinet Moore Stephens Casablanca, précise la même source.



Cette réunion a été aussi marquée par l'intervention du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, qui a mis l'accent sur la dynamique économique que connaît le Maroc et son internationalisation, conclut le communiqué.