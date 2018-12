Tensions en Cisjordanie: l'armée israélienne annonce l'arrestation de 40 Palestiniens

Les forces israéliennes ont arrêté dans la nuit quarante Palestiniens en Cisjordanie occupée, tandis que se poursuit la traque du ou des auteurs d'une attaque qui a tué deux soldats jeudi, a indiqué l'armée israélienne vendredi.



La Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis plus de cinquante ans par l'armée israélienne, a été le théâtre jeudi d'une troisième attaque à l'arme à feu en deux mois, dans laquelle un homme a tué deux soldats et gravement blessé deux autres personnes à un arrêt de bus.



L'armée israélienne a annoncé l'envoi de renforts après cet attentat qui fait redouter aux services de sécurité israéliens une montée des tensions dans un territoire où des centaines de milliers de colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec les Palestiniens.



Les forces israéliennes ont poursuivi leurs opérations notamment à Ramallah, siège des autorités palestiniennes de Cisjordanie, près de laquelle s'est produit l'attentat de jeudi, a dit vendredi l'armée dans un communiqué.



L'armée a dit que ses forces, la police et le renseignement israéliens ont arrêté quarante personnes "recherchées pour leur implication dans des activités terroristes et leur participation à des manifestations violentes contre des civils et les forces de sécurité" israéliennes.



Trente-sept d'entre eux sont des "agents du Hamas", le mouvement islamiste palestinien qui a revendiqué deux attaques meurtrières récentes et dont Israël dénonce la main dans celui de jeudi.