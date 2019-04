Tennis: Rafael Nadal éliminé par Fognini en demi-finale à Monte-Carlo

L'Espagnol Rafael Nadal (N.2 mondial) a été éliminé samedi en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, où il détient le record de 11 titres dont les trois derniers, par l'Italien Fabio Fognini (18e) 6-4, 6-1.



Nadal n'avait plus perdu à Monte-Carlo depuis la demi-finale 2015 face à Novak Djokovic.



"C'était très difficile physiquement, j'espère être remis pour demain (dimanche)", a déclaré Fognini qui avait déjà joué une demie à Monte-Carlo sans parvenir en finale (2013).



L'Italien, qui affrontera le Serbe Dusan Lajovic (48e) pour le titre, est un des rares joueurs qui avait déjà battu Nadal sur terre battue, par deux fois: à Rio et Barcelone en 2015.



La même année, le bouillant italien n'avait pas hésité à s'en prendre vertement à l'Espagnol lors d'un changement de côté au tournoi de Hambourg, lui reprochant de communiquer avec son oncle et entraîneur Toni Nadal assis dans les tribunes.



L'élimination surprise de Nadal fait suite à celle, la veille en quarts, du N.1 mondial Novak Djokovic par le Russe Daniil Medvedev (14e). Ce dernier a perdu samedi face à Lajovic.