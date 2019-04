Tennis: Paire retrouve Andujar en finale à Marrakech

Comme on se retrouve. Le Français Benoît Paire, 69e mondial, a battu son compatriote Jo-Wilfried Tsonga pour s'offrir une revanche face à l'Espagnol Pablo Andujar, tenant du titre, dimanche, en finale du tournoi ATP de Marrakech.



Les deux hommes s'étaient déjà affrontés à ce même stade à Marbella, à la fin du mois de mars. Pour une victoire en trois sets de l'Espagnol (4-6, 7-6, 6-4) en finale du tournoi Challenger.



"C'est un bon ami et je suis heureux de le retrouver. On se connaît très bien. J'espère pouvoir le battre cette fois", a assuré le Français.



Andujar, 70e mondial, n'a jamais battu Paire sur le circuit World Tour: l'Avignonnais mène ainsi trois victoires à zéro dans leurs confrontations directes.



Paire, lui, n'avait jamais battu Tsonga jusque-là. Mieux, il ne lui avait même jamais pris un set. C'est désormais chose faite puisque Paire a pris cinq fois le service de son adversaire, battu 2-6, 6-4, 6-3.



"Il a bien joué au début et j'ai eu du mal avec le soleil", a admis Paire. "Je suis très heureux de l'avoir enfin battu, c'est la première fois."



A 29 ans, il se qualifie pour sa première finale sur le circuit depuis Metz en 2017, en attendant un titre qui le fuit depuis 2015 et son succès à Bastad.



En finale, Paire sera donc opposé à Andujar, très facile vainqueur un peu plus tôt d'un autre Français, Gilles Simon, 27e mondial et tête de série N.4, 6-1, 6-1.