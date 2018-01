Tempête de neige aux USA: les vols de Royal Air Maroc reliant Casablanca à New York perturbés

"Royal Air Maroc, n’ayant pas été épargnée, a dû annuler ou reprogrammer quelques vols reliant Casablanca et New York (dans les deux sens)", souligne la RAM dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, invitant à cet égard les clients à se renseigner sur la situation de leurs vols.



"Cependant, Royal Air Maroc ne ménage aucun effort pour trouver des solutions de report sur les vols programmés dans les jours qui viennent et en fonction de l’amélioration des conditions météorologiques à New York", ajoute le communiqué, précisant qu’"il s’agit d’une situation exceptionnelle, indépendante de la volonté des compagnies aériennes et des autorités aéroportuaires".



La Royal Air Maroc exhorte, à cet effet, les passagers à être patients pour faciliter la gestion de cette situation.



Le communiqué rappelle également que "l’évolution des conditions météorologiques peut changer d’un moment à l’autre, ce qui rend plus délicate la gestion des vols. Lorsqu’un avion décolle, il se peut qu’il fasse demi-tour à cause de la détérioration de la situation. De même, les vols opérés peuvent être re-routés vers différents aéroports américains, autres que celui de New York".



Enfin, poursuit le communiqué, "les passagers dont les vols sont opérés depuis Casablanca vers New York doivent s’attendre à un encombrement et à de longues files d’attente à l’arrivée au niveau de l’aéroport JFK (traitement de bagages, formalités administratives, longue attente dans l’avion avant débarquement…).



"En présentant ses excuses aux passagers concernés pour les désagréments causés par une situation indépendante de sa volonté, Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner sur la situation de leurs vols sur son site www.royalairmaroc.com et à travers ses centres d’appel", note le communiqué.