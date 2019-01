Tempête Gabriel sur la France: annulations de vols à Paris-Orly

L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, situé au nord de la capitale française, ne sera pas affecté car il dispose des engins de déneigement et de dégivrage appropriés, a précisé la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).



"La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire d'un tiers les rotations à Orly entre 20H00 et 23H00" (19H00 GMT et 22h00 GMT) en raison de la neige attendue en début de soirée, ce qui devrait affecter une trentaine de vols, selon le porte-parole.



La tempête Gabriel, accompagnée de vents violents, de neige et de verglas, arrive sur la France par la côte Atlantique et doit toucher l'ouest et la région parisienne.