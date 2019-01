Tempête Gabriel en France : 41 départements en vigilance orange neige, verglas ou vent

Quarante-et-un départements, dont ceux de l'Ile-de-France, ont été placés jusqu'à mercredi matin en vigilance orange pour neige et verglas ou vent violent, en raison la tempête Gabriel qui commencera par balayer la côte Atlantique, selon le dernier bulletin de Météo-France.



Sur la côte, le vent se renforcera nettement mardi dès 16H00 mais les rafales les plus fortes sont attendues entre 18H00 et 21H00. Elles approcheront les 130 km/h, voire davantage, sur les îles proches de Vendée et Charente-Maritime.



"Cet épisode est susceptible de provoquer d'importantes perturbations sur les réseaux routiers et dans le fonctionnement des services de transport", a prévenu le ministère de Transports dans un communiqué. "Aussi la ministre (Elisabeth Borne) appelle les automobilistes à s'informer avant de prendre la route et à suivre les consignes des autorités".



"Sur l'ensemble du réseau structurant d'Ile-de-France, la circulation sera interdite mardi à partir de 21 heures à tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses", rappelle le ministère, Mme Borne appelant les automobilistes "à la plus grande vigilance".