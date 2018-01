Tempête Eleanor en France : 48 départements en vigilance orange

Alors que la France se remet tout juste du passage de la tempête Carmen, qui s'est abattue sur le pays en plein réveillon de la Saint-Sylvestre, elle doit désormais se préparer au passage d'un autre phénomène. Météo-France indique mardi après-midi que la tempête Eleanor menace le nord et l'est du pays. Elle devrait entamer son passage dans la nuit de mardi à mercredi. Le site météorologique annonce que, en conséquence, 48 départements ont été placés en vigilance orange. « Eleanor va occasionner sur une petite moitié nord-est du pays de violentes rafales depuis le nord de la Bretagne et les côtes de la Manche en seconde partie de nuit de mardi à mercredi puis de la Normandie jusqu'au nord-est du pays mercredi matin », a indiqué Météo-France dans un communiqué, notant que cette tempête hivernale était « d'intensité comparable » à Carmen pour le vent.



On attend des rafales de 110 à 130 km/h sur les côtes et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Très ponctuellement sous des grains orageux, ces valeurs peuvent être dépassées. La situation devrait s'améliorer mercredi dans l'après-midi. Météo-France avait déjà annoncé mardi matin le placement de 21 départements en vigilance vent (20) ou vagues-submersion (1) à partir de mardi minuit (Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Loiret, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et les trois départements de la petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise).



Des phénomènes de submersion plus intenses que Carmen



Mardi après-midi, 25 départements ont été ajoutés à cette liste vent et/ou vagues-submersion (Ardennes, Aube, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Isère, Ille-et-Vilaine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Vosges, Yonne et Territoire de Belfort). La Seine-Maritime et l'Eure sont en plus placées en vigilance orange inondations, tout comme la Charente-Maritime et Gironde qui portent à 48 le total de départements concernés.



Dans un contexte de forts coefficients de marée, les fortes vagues risquent de provoquer des phénomènes de submersion « particulièrement intenses », encore plus que Carmen qui avait poussé Météo-France à placer toute la façade ouest en vigilance vagues-submersion. Eleanor, qui arrive par le nord de l'Irlande et la mer du Nord, est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen, qui a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse avec des rafales à plus de 130 km/h. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité en raison de la tempête Carmen et une éolienne de 62 mètres s'est effondrée en Vendée. Avant même son arrivée, les vents avaient provoqué la mort d'un homme dimanche, tué dans sa voiture par la chute d'un arbre. (afp)