Téhéran demande à Bagdad de réclamer le départ des troupes américaines d'Irak

Des dirigeants iraniens ont par ailleurs promis dimanche de riposter à la décision attendue des Etats-Unis de placer les Gardiens de la Révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique, sur la liste des organisations "terroristes".



"Vous devez prendre des actions pour vous assurer que les Américains retirent leurs troupes d'Irak le plus tôt possible car partout où ils (les Américains) ont une présence durable, les forcer ensuite à partir devient problématique", a dit lors d'une rencontre samedi le numéro un iranien, selon son site officiel.



"Les Américains, qui ne veulent pas des actuels gouvernement et Parlement en Irak (...), complotent pour les éjecter de la scène politique", a encore argué M. Khamenei.



M. Adel Abdel Mahdi se trouve depuis samedi en Iran, pays à couteaux tirés avec les Etats-Unis, l'autre grande puissance agissante en Irak.



L'Iran est le deuxième fournisseur de l'Irak pour les produits importés et un pourvoyeur vital de ressources énergétiques, dans un pays miné par les pénuries d'électricité.