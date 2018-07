Tchad: 18 morts dans une attaque de Boko Haram sur le lac Tchad

Dix-huit personnes ont été tuées jeudi soir du côté tchadien du lac Tchad par des hommes identifiées comme appartenant au groupe jihadiste Boko Haram, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire.



"Les éléments de Boko Haram ont attaqué un village au sud de Daboua", une sous-préfecture du lac Tchad non loin du Niger, "jeudi vers 21H00" (20H00 GMT) et ont "égorgé 18 personnes, blessé deux autres et enlevé 10 femmes", a indiqué à l'AFP cette même source.