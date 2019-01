Tanger: rencontre du SG de l’Union constitutionnelle avec les militants du parti dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Le Secrétaire général du parti de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid, a tenu, samedi à Tanger, une rencontre de communication avec les membres et les militants de l’Union au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



“C’est une rencontre de communication avec les structures de l’Union constitutionnelle dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima”, a déclaré M. Sajid à la MAP, ajoutant que la réunion a été l’occasion de “communiquer avec les militants du parti”.



Le meeting, tenu sous le thème: ''Retombées de la conjoncture et perspectives du parti: quelle stratégie”, a vu la présence des responsables régionaux et provinciaux de l’UC, ainsi que les élus et les parlementaires du parti.



M. Sajid a souligné, à cet égard, la “forte présence” de sa formation politique dans la région “depuis plusieurs décennies, et sa contribution au grand essor que connait la région”.



Le responsable politique a fait savoir que l’UC s’apprête à l’organisation d’une rencontre régionale début février, ajoutant que “nous nous préparons également à la restructuration des instances parallèles du parti dans la région”.



“Nous avons discuté en profondeur la restructuration des instances du parti dans la région, et les militants se sont dits prêts à s’engager dans cette dynamique que connait le parti dans la région”, a conclu M. Sajid.



Dans leurs interventions, les participants ont souligné la nécessité de se préparer aux prochaines échéances électorales à travers la structuration des instances régionales et locales du parti, le renforcement de la communication avec les habitants, et la contribution au développement des régions où les membres de l’UC assument des responsabilités.