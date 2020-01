Tanger-Tétouan-Al Hoceima : création de 20 nouveaux établissements scolaires en 2020

Le plan d'action de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au titre de l'année 2020 prévoit la création de 20 nouveaux établissements scolaires avec une enveloppe budgétaire d’environ 157,32 millions de dirhams (MDH).



Selon les données révélées par le directeur de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Aouaj, il s'agit de la construction d'une école autonome, 9 écoles communautaires, 7 collèges sans internats et 2 lycées sans internats, un lycée avec internat ainsi que 2 internats.



Le plan d'action 2020 de l'AREF comporte également la création et l'équipement de 434 salles d'enseignement préscolaire avec un budget de 124 MDH, en plus d'un budget de 43 MDH destiné à la construction de 178 salles, a précisé M. Aouaj lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan 2019 et du plan d'action 2020 de l'Académie.



S'agissant du programme de réhabilitation, le plan d'action 2020 prévoit le remplacement de 537 salles en préfabriqué grâce à un budget de 103,67 MDH. Ce remplacement permettra de faire de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima une académie sans constructions en préfabriqué.



Les autres projets de réhabilitation au sein des établissements scolaires de la région en 2020 porteront sur un total de 712 interventions nécessitant une enveloppe budgétaire estimée à 114 MDH, a noté M. Aouaj.



Ces projets seront financés par le budget de l'AREF qui s'élève à 2,356 milliards de dirhams, réparti entre le budget d'investissement estimé à 1,27 milliards de dirhams et le budget de fonctionnement évalué à 419 millions de dirhams, tandis que le budget destiné au paiement des salaires des fonctionnaires de l'AREF totalise 910 millions de dirhams.



Par ailleurs, M. Aouaj, a fait savoir que le bilan de l'année 2019 a été "très positif", puisqu'un total de 39 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes, dont 25 établissements scolaires, tous cycles confondus, et 14 internats, outre le bond qualitatif et quantitatif important qu'ont connu les prestations d’appui social.