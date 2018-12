Tanger: Sit-in de solidarité avec les familles des victimes de l’homicide d’Imlil

Hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, des Tangérois et des étrangers de tout bord ont convergé dimanche soir pour un sit-in dans le centre de la ville du Détroit pour dire leur indignation et leur rejet du meurtre ignoble de deux touristes scandinaves la semaine dernière à Imlil.



Les participants à ce sit-in ont allumé des bougies et déposé des fleurs en signe de solidarité avec les familles des deux victimes, une Norvégienne et une Danoise, assassinées dans une région montagneuse près du mont Toubkal.



Marocains et étrangers ont tour à tour pris la parole lors de ce sit-in pour condamner, dans les termes les plus fermes, cet acte odieux étrange à la culture marocaine, connue dans le monde entier pour ses valeurs de tolérance, d’hospitalité et d’acceptation de l’autre.



"C’est un acte contraire aux valeurs de la société marocaine et de la religion musulmane, qui nous a tous indignés et choqués au plus profond de nos êtres", a déclaré à la MAP, Hamza Globes, un Suisse établi à Tanger depuis des années.



"Nous sommes ici pour condamner cet acte abject, exprimer notre solidarité avec les familles des deux victimes, et leur dire que tous les Marocains sont avec vous en ces moments douloureux", a souligné, pour sa part, Aicha Rmiqi, une participante au sit-in.



Les manifestants ont également salué les efforts fournis par les autorités marocaines et les services de sécurité qui sont parvenus, en un temps record, à mettre les mains sur les auteurs présumés de ce crime odieux.