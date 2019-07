Tanger Med : Bon déroulement de l'opération ''Marhaba 2019'' (Responsable)

L’opération ''Marhaba 2019'' pour le retour des Marocains résidant à l’étranger connait «un bon déroulement» au niveau du port Tanger Med Passagers, où les délais de transit ont été réduits, a affirmé vendredi le directeur de ce port, Kamal Lakhmas.



Dans une déclaration à la presse, M. Lakhmas a indiqué que le volume enregistré du trafic passagers et des véhicules correspond aux prévisions annoncées par les autorités portuaires dès le début de l’opération, notant que la durée moyenne du transit au niveau du port Tanger Med Passagers s’est établie à environ 30 min.



Cette performance est le fruit des efforts de l’ensemble des intervenants dans le port et de la coordination avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a-t-il souligné, appelant les voyageurs à consulter le site web officiel du port et ses pages sur les réseaux sociaux, ainsi que la radio du port Tanger Med, afin de connaitre les derniers développements et pouvoir effectuée la traversée dans les meilleures conditions.



L’autorité portuaire de Tanger Med avait annoncé, dès le début de l’opération Marhaba 2019 le 5 juin dernier, une série de mesures pour garantir le confort des voyageurs, réduire le temps du trajet, assurer une meilleure fluidité des flux des véhicules dans les deux sens, élargir la surface ombragée et augmenter le nombre du personnel chargé de l’orientation et du conseil.



Le port Tanger Med Passagers est desservi par des lignes maritimes régulières à destination d’Algésiras (Espagne), Sète (France), Gêne et Savone (Italie), via une flotte de 12 navires, en plus d’un bateau supplémentaire sur la ligne Tanger Med-Algésiras utilisé en temps de grande affluence. Ces navires totalisent une capacité de 43.000 passagers et 10.000 véhicules par jour.



De son côté, Mourad El Menini, responsable de l’opération Marhaba à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a indiqué que la vingtaine de centres relevant de la Fondation, dont cinq situés en dehors du territoire national, ont effectué plus de 50.000 interventions et services au profit des Marocains du monde, dont 10.000 interventions médicales, ajoutant que l’opération se déroule dans des conditions marquées par «la fluidité et la sécurité».



Le port Tanger Med, principale porte d’entrée et de sortie des Marocains résidant à l’étranger, a enregistré 60 pc de ces interventions, la plupart de nature médicale, a-t-il précisé.



Pour répondre à la forte demande en cette période, la Fondation a renforcé ses services par le lancement de trois équipes mobiles et d’une unité médicale pour garantir des prestations de qualité que ce soit au niveau de l’assistance médicale que sociale, a poursuivi M. El Menini.



Et d’ajouter que l’opération ''Marhaba 2019'' s’apprête à entamer sa deuxième phase qui connaitra le transit de plus de 18.000 passagers et 5.000 véhicules, relevant que les données disponibles font ressortir une hausse de 11 % du nombre de passagers et de 6 % du nombre des véhicules par rapport à la même période de l’année dernière.