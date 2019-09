Tan-Tan: réalisation de 728 activités et projets INDH entre 2005 et 2019

Quelque 728 activités et projets d'un coût total de plus de 263,03 millions dirhams (MDH), ont été réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Tan-Tan (Sud du Maroc) entre 2005 et 2019.



La contribution de l’INDH à la mise en œuvre de ces chantiers s’est élevée à environ 201,16 MDH, selon des données de la province de Tan-Tan.



Le nombre de projets inscrits dans le cadre du programme horizontal a atteint 392 projets pour un montant global de 89,46 MDH, dont l’apport de l’INDH s’est situé à 65,03 MDH.



S’agissant du programme de lutte contre la vulnérabilité, plus 34,74 MDH ont été investis pour la réalisation de 35 projets, l’INDH ayant contribué à hauteur de 29,29 MDH.



En outre, 143 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain avec une enveloppe budgétaire de 71,66 MDH, dont 58,45 MDH fournis par l’INDH.



Concernant le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural, 158 projets ont été menés pour un montant de 67,16 MDH, dont la contribution de l’INDH s’est établie à 48,38 MDH.