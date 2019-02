Taekwondo : Le Maroc décroche 7 médailles au Championnat international de Fujaïrah

Le Maroc a remporté sept médailles, dont une en or, lors de la 7ème édition du Championnat international de Taekwondo de Fujaïrah (Emirats Arabes Unis).



Soukaina Saheb a remporté la médaille d'or dans la catégorie de -46 kg tandis que six médailles de bronze ont été décrochées par Soukaina Al Aouni (-62 kg), Nada Laârej (-57 kg), Chaimae Karimi (-73 kg), Safia Salih (-57 kg), Ayoub El Bassel (+87 kg) et Amine Hermazi (-54 kg).



Ce tournoi a connu la participation de 1254 pratiquants représentant 80 équipes de 40 pays.