TOP RESA: signature d'un nouveau contrat entre l'ONMT et NG Travel

Grâce à ce partenariat, le TO prévoit une croissance de +30% sur la destination Maroc pour l'hiver 19/20 par rappor tà l'hiver

18/19.



La signature du contrat de partenariat pour la saison Hiver 2019/2020 liant l’ONMT au TO NG Travel qui prévoit une augmentation en nombre de clients et l’extension de l’offre du TO sur le Maroc aux offres combinées et aux offres circuits.



Fondé en 2008, NG Travel est le6ème tour-opérateur français avec un chiffre d’affaires de plus de 230M€. Le groupe propose une offre très large des séjours touristiques couvrant un choix de près de 30 destinations. Le groupe diffuse cette offre via ses marques

Boomerang Voyages et Promo séjours, et propose également des voyages sur-mesure sur les sites Directours.com.



L'IFTM Top Resa (salon du tourisme) a ouvert ses portes mardi 1er octobre 2019 Porte de Versailles à Paris. L'ONMT (Office nationale marocain du tourisme) et les professionnels du tourisme marocain prennent part à cette édition qui se déroulera alors que la profession vient de subir plusieurs défaillances de poids : Aigle Azur, XL Airways et Thomas Cook.