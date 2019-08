TICAD 7 : le pavillon Maroc au "Japan Africa Business Expo" rencontre un vif succès

La pavillon du Maroc au "Japan Africa Business Expo", une exposition tenue en marge la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7), a rencontré un vif succès auprès des participants à la Conférence, notamment les hommes d’affaires japonais intéressés par l’investissement au Maroc et en Afrique.



Le pavillon, organisé par l’Agence Marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec l’ambassade du Royaume au Japon, a offert aux visiteurs l’occasion de s’informer sur le climat des affaires au Maroc, les opportunités d’investissement dans divers domaines, notamment dans les secteurs porteurs des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, du tourisme, de la logistique et de l’agriculture.



Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. Nasser Bourita, a visité les stands du pavillon Maroc où il s’est enquis des services d’information présentés aux visiteurs du pavillon.



La participation de l’AMDIE à cet évènement d’envergure témoigne de la volonté du Maroc de renforcer son positionnement auprès de ce grand pays asiatique et de prospecter les opportunités de partenariats et d’investissements.



Le responsable du Stand, Moutaz El Alami, de l’AMDIE, a indiqué que ce pavillon veille à présenter des informations exhaustives aux sociétés japonaises sur les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume dans divers secteurs d’activités.



Plusieurs hommes d’affaires japonais ont exprimé le souhait d’investir au Maroc, en raison notamment de sa position stratégique à la croisée de deux continents, ce qui offre un potentiel de débouchés des plus importants sur l’Afrique et l’Europe, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP. Les opérateurs des PME nippones ont également manifesté un intérêt particulier aux facilités et incitations accordées par les autorités marocaines à ce type d’entreprises.



Dans le cadre des animations du pavillon, des représentants de l’AMDIE ont tenu une rencontre ouverte au profit de plusieurs opérateurs japonais pour les informer sur les opportunités d’investissement au Maroc et les mesures d’accompagnement.