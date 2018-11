TGV marocain : mise en service commerciale avant fin novembre (Rabie Khlie)

La mise en service commerciale du Train à Grande Vitesse “Al Boraq” est prévue avant la fin du mois de novembre courant, a assuré le directeur général de l'Office national des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.



Le voyage en Train à Grande Vitesse “Al BORAQ” sera gratuit durant les trois jours qui précédent sa mise en service commerciale et ce, afin de permettre aux différentes franges de la société de tester ce nouveau moyen de transport, a précisé M. Rabie Khlie dans une déclaration à la presse à l'occasion du lancement, samedi par le Roi, des projets du triplement de l'axe Casablanca - Kénitra, du doublement complet de la ligne Casablanca - Marrakech, des gares dédiées aux Trains à Grande Vitesse (Rabat-Agdal, Tanger, Kénitra et Casa-Voyageurs), et des nouvelles gares d'Oujda et de Benguerir.



Vu l'affluence prévue des visiteurs, l'Office devra définir dans les jours qui viennent les modalités d'acquisition des billets gratuits et les conditions de leur obtention, a-t-il dit, faisant savoir que la mise en service commerciale de l'ensemble des projets inaugurés par le Souverain est prévue avant la fin novembre.