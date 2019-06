Syrie: trois soldats tués dans les tirs de missiles israéliens

Au moins trois soldats syriens ont été tués et sept blessés dans des tirs de missiles d'Israël qui ont visé à l'aube dimanche la province de Qouneitra dans le sud du pays en guerre, a rapporté l'agence officielle Sana, citant une source militaire.



Après avoir visé les abords de la capitale Damas, Israël a "repris son agression en lançant plusieurs missiles contre l'est de la province de Qouneitra, faisant trois morts et blessant sept autres soldats", selon la source qui rapporte aussi des dégâts matériels.