Syrie : reprise de l'assaut contre l'EI après l'expiration du délai de reddition

Les forces antijihadistes, soutenues par une coalition internationale emmenée par Washington, ont annoncé dimanche avoir repris leur assaut contre l'ultime poche du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, après l'expiration du délai qui lui a été fixé pour la reddition de ses combattants.



Les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui avaient suspendu la semaine dernière leur offensive pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Baghouz, dont des combattants jihadistes et leurs familles, ont commencé à combattre les derniers jihadistes désormais retranchés dans un campement de fortune dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie, indique-t-on.



"Nous n'avons observé aucun mouvement de civils à l'intérieur (du réduit), les FDS ont donc repris les opérations militaires contre le groupe (EI)", a affirmé un porte-parole des FDS, Adnane Afrine, cités par des médias.



Près de 60.000 personnes ont été évacuées de l'ultime poche jihadiste depuis décembre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 360.000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes.