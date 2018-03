Syrie: quinze enfants et deux femmes tués dans un raid visant la Ghouta

Après une forte offensive menée par le régime, l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, près de la capitale syrienne, est aujourd'hui scindée en trois parties où Damas cherche à négocier le retrait des combattants.



Plus de 350.000 personnes ont été tuées et des millions d'autres ont été déplacées dans la guerre en Syrie, qui avait éclaté en 2011 et s'est complexifiée au fil des années suite à l'implication de plusieurs puissances étrangères