Syrie : plus de 100 jihadistes de l'EI se sont échappés de prison

Plus de 100 prisonniers du groupe Etat islamique (EI) se sont échappés en Syrie depuis l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord du pays, a indiqué mercredi un haut responsable américain.



"Nous pensons que leur nombre est maintenant supérieur à 100. Nous ne savons pas où ils se trouvent", a indiqué James Jeffrey, émissaire américain pour la Syrie, devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine.



La Turquie a lancé le 9 octobre une offensive contre les combattants kurdes, alliés de Washington et des Occidentaux dans la lutte contre l'EI, provoquant l'inquiétude de nombreux pays sur le sort des milliers de jihadistes étrangers détenus dans des camps qu'ils contrôlaient.



"Presque toutes les prisons que les Forces démocratiques syriennes (FDS) gardaient sont toujours sécurisées", a assuré M. Jeffrey.



"Nous surveillons cela du mieux que nous pouvons. Nous avons encore des gens en Syrie qui travaillent avec les FDS et l'une des priorités sont ces prisons", a-t-il expliqué.



La Turquie a annoncé mardi soir qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie car ces dernières se sont retirées des zones frontalières.