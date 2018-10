Syrie : ouverture d'un sommet Russie-Turquie-France-Allemagne à Istanbul

Un sommet Russie-Turquie-France-Allemagne visant à consolider une trêve dans le nord-ouest de la Syrie et progresser vers une solution politique s'est ouvert samedi à Istanbul.



"Les yeux de la Syrie et du monde sont sur nous aujourd'hui", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan devant ses homologues russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.



Cette rencontre survient au lendemain de frappes du régime syrien qui ont tué sept civils dans la province rebelle d'Idleb (nord-ouest), le bilan le plus élevé depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu négocié le mois dernier par Ankara et Moscou.