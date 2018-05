Syrie: les frappes israéliennes marquent une "nouvelle phase" dans la guerre (Damas)

Les dernières frappes israéliennes sur le territoire syrien constituent une "nouvelle phase" dans la guerre en Syrie, a dit le ministère syrien des Affaires étrangères.



"L'entité sioniste (Israël, ndlr) et ceux qui la soutiennent se sont impliqués de manière directe dans la confrontation. (...) Cela est un indicateur (du début) d'une nouvelle phase dans la guerre", a affirmé la diplomatie syrienne, citée par l'agence officielle Sana.



"Cette attitude belliqueuse de l'entité sioniste ne fera qu'exacerber les tensions dans la région et menacer, par conséquent, la paix et la sécurité internationales", a poursuivi le ministère syrien.



Israël a mené dans la nuit de mercredi à jeudi des dizaines de raids aériens meurtriers contre ce qu'il a présenté comme des cibles iraniennes en Syrie.



Selon les Israéliens, al-Qods, brigade iranienne pour les opérations extérieures, a tiré peu après minuit (21H00 GMT mercredi) une vingtaine de roquettes de type Fajr et Grad vers les premières positions sur la partie du Golan occupée par Israël, de l'autre côté de la ligne de démarcation.