Syrie: les chefs de la diplomatie turque et iranienne à Moscou pour un sommet

Moscou et Téhéran, soutiens de Damas, et Ankara, soutien des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre "zones de désescalade" en Syrie.



Mais la quête d'un règlement du conflit syrien, qui a fait plus de 350.000 morts depuis 2011, patine notamment du fait des intérêts contradictoires de Moscou, Ankara et Téhéran et des divergences sur le sort du président syrien Bachar al-Assad.



Le dernier sommet entre les trois pays remonte à début avril à Ankara. Les présidents Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rohani, s'étaient engagés à coopérer pour parvenir à un "cessez-le-feu durable" en Syrie.



La rencontre à Moscou entre le ministre russe Sergueï Lavrov, le turc Mevlüt Cavusoglu et l'iranien Mohammad Javad Zarif va "se concentrer sur tous les aspects de la coopération mise en oeuvre dans le cadre du processus d'Astana et préciser les étapes qui pourraient être décidées à partir de maintenant", a annoncé la diplomatie turque dans un communiqué.



La diplomatie russe a de son côté indiqué que les négociations se concentreraient sur la situation humanitaire dans le pays en guerre. "Fournir de l'aide au peuple syrien ne doit pas être conditionné par un objectif politique", a déclaré sa porte-parole, Maria Zakharova, ajoutant que des discussions bilatérales sont aussi au programme.



L'intensité de nos rencontres montre "l'importance que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan accordent à nos relations", a déclaré Sergueï Lavrov au début de sa rencontre avec son homologue turc, qui a ouvert ce sommet.



Mevlüt Cavusoglu a pour sa part salué "l'atmosphère de confiance entre nos deux pays permettant de résoudre des questions d'ordre régional".



Le sommet s'est poursuivi par une rencontre entre le ministre russe et son homologue iranien.





Mais l'unité affichée par les trois pays à Ankara a été battue en brèche après l'attaque chimique présumée attribuée au régime contre le bastion rebelle de Douma et les frappes de représailles menées par Washington, Paris et Londres contre des cibles syriennes.



La Turquie a salué ces frappes comme une riposte "appropriée" alors que la Russie et l'Iran sont montés au créneau pour défendre le régime de Bachar al-Assad.



L'attaque chimique présumée a "créé une fissure dans l'union entre ces trois pays", note Alexandre Choumiline. "Les buts et les objectifs de chacun sont très différents", poursuit-il, citant notamment les ambitions divergentes de Moscou et de Téhéran.



"L'Iran a besoin d'avoir un pied sur le territoire syrien pour menacer Israël" alors que la Russie "veut seulement stabiliser la situation et s'en aller", détaille l'analyste.



Responsable de l'Institut du dialogue des civilisations, Alexeï Malachenko estime lui aussi que le trio constitue une "alliance très instable" aux positions irréconciliables: "la Turquie a une position très claire: ils sont contre Bachar al-Assad, et il est impossible d'arriver à un accord sur le sujet".