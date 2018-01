Syrie: le régime poursuit ses offensives dans deux bastions rebelles

Le régime syrien a accentué lundi la pression sur deux importants bastions rebelles, avec des frappes aériennes meurtrières près de Damas et une offensive pour reprendre un aéroport militaire stratégique dans le nord-ouest du pays.



Au moins 20 civils ont été tués dans des raids du régime et de son allié russe et dans des tirs d'artillerie sur des localités de la Ghouta orientale, enclave rebelle à l'est de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Assiégée depuis 2013 par les forces du régime, la Ghouta est quasi-quotidiennement visée par des bombardements meurtriers. Ses 400.000 habitants sont victimes de graves pénuries de médicaments et de nourritures.



A Douma, la grande ville de la région, 12 personnes ont trouvé la mort, dont une femme et ses trois enfants, selon l'OSDH.



Dans une morgue de la ville, des secouristes enroulaient de linceuls blancs les corps de plusieurs victimes, dont ceux d'enfants déchiquetés par les frappes, a constaté un correspondant de l'AFP.