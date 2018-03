Syrie: le régime contrôle la quasi-totalité de la Ghouta orientale

"Le dernier convoi quitte Harasta pour le nord de la Syrie et le régime contrôle plus de 90%" des territoires autrefois tenus par des rebelles dans la Ghouta orientale, a indiqué vendredi soir l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Plus de 1.600 civils ont été tués depuis le 18 février par les frappes aériennes sur la Ghouta, qui se sont encore intensifiées ces derniers jours, a souligné l'OSDH, qui a fait état de la mort d'au moins 485 soldats du régime dans cette offensive.



La télévision d'Etat syrienne a annoncé vendredi soir que la poche de Harasta est "vidée" de ses rebelles, après le départ de plus de 4.000 personnes, dont 1.400 combattants ayant accepté de partir vers la province d'Idleb (nord-ouest), qui échappe toujours au contrôle du régime.



Le régime syrien et son allié russe, appliquant une stratégie alternant bombardements intensifs, combats au sol et négociations, est ainsi sur le point d'achever la reconquête de la Ghouta orientale en périphérie de la capitale.



La région est une zone stratégique à partir de laquelle les rebelles tiraient régulièrement des roquettes et des obus meurtriers sur Damas. L'offensive gouvernementale a fait plus de 80.000 déplacés.



