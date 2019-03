Syrie : le djihadiste français Jean-Michel Clain a été tué

Le djihadiste français Jean-Michel Clain a été tué en Syrie en février, deux jours après la mort de son frère Fabien Clain dans une frappe de la coalition, a annoncé mardi sa femme, Dorothée Maquere, à l'Agence France-Presse. « Le drone a tué mon beau-frère, et l'obus de mortier a tué mon mari », a déclaré la compagne du terroriste, qui se trouvait dans une zone de rassemblement sous contrôle des forces anti-djihadistes, après avoir quitté avec des centaines de personnes la dernière poche du groupe État islamique (EI) dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie.



Dorothée Maquere venait de quitter avec des centaines de personnes Baghouz, dernier réduit du groupe État islamique (EI) en Syrie et cible d'une offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenue par une coalition multinationale dirigée par les États-Unis. La mort de Fabien Clain, dans une frappe de la coalition emmenée par Washington, avait été annoncée le 21 février par des sources à Paris, avant que la coalition ne confirme son décès quelques jours plus tard. Jean-Michel avait été gravement blessé dans cette frappe, mais il avait survécu, selon son épouse. « Le drone a ciblé juste mon beau-frère », a-t-elle souligné.



Revendications du 13 novembre



Originaire de Toulouse et converti à l'islam dans les années 1990, Fabien Clain, 41 ans, avait été identifié par les enquêteurs français comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre 2015 en France, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Son frère Jean-Michel, 38 ans, a, lui, été identifié comme le psalmodieur des Anashid – chants religieux – entendus dans l'enregistrement.



Interrogée sur la présence d'autres Français dans le réduit de l'EI, l'épouse du djihadiste s'est montrée dubitative. « Il y en a d'autres peut-être, mais il n'y en a plus beaucoup en tout cas ». Elle a également laissé entendre que Hayat Boumedienne, la compagne de l'auteur des attentats de Montrouge, près de Paris, et de l'Hyper Casher en janvier 2015, serait morte. « Elle a été tuée, je ne sais pas [quand], mais je sais que tout le monde a été tué », a-t-elle souligné.



Les frères Clain, tous deux convertis à l'islam, se seraient radicalisés au début des années 2000. Ces figures du groupe EI étaient des piliers de la mouvance de Mohammed Merah, djihadiste ayant tué en 2012 à Toulouse sept personnes, dont trois enfants juifs. Ils ont aussi été proches de la cellule ayant perpétré les attentats de Paris et de Bruxelles en 2015-2016. Les combattants anti-djihadistes des FDS, soutenues par la coalition multinationale anti-EI, sont engagés dans une bataille finale contre les derniers djihadistes retranchés dans un ultime carré dans l'est de la Syrie.