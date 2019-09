Syrie: le chef de l'ONU annonce la création d'un Comité constitutionnel

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé lundi la création d'un Comité constitutionnel pour la Syrie incluant des représentants du gouvernement et de l'opposition, pour travailler sur la Constitution syrienne et ouvrir la voie à des élections.



"Je crois fermement que le lancement d'un Comité constitutionnel, organisé et dirigé par les Syriens, peut être le début d'une voie politique vers une solution" dans ce pays en guerre depuis 2011, a déclaré Antonio Guterres à la presse.