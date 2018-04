Syrie : le Conseil de sécurité doit reprendre l'initiative sur les volets politique, chimique et humanitaire (Macron)

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit reprendre l’initiative sur les volets politique, chimique et humanitaire en Syrie après les frappes menées par la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, a affirmé samedi le président français Emmanuel Macron.



"Le Conseil de sécurité des Nations unies doit maintenant reprendre, dans l’unité, l’initiative sur les volets politique, chimique et humanitaire en Syrie, pour assurer la protection des populations civiles et pour que ce pays retrouve enfin la paix", a indiqué le chef de l’Etat français dans un communiqué rendu public par l’Elysée à l’issue de ses entretiens téléphoniques successivement avec le président américain Donald Trump et la Première ministre britannique Theresa May.



"Sur chacun de ces sujets la France continue à proposer et agir comme nous le faisons depuis onze mois," a-t-il assuré.



Le président Macron s’est en outre félicité de l’excellente coordination des forces françaises avec celles de ses alliés britanniques et américains lors de l’opération contre les capacités chimiques du régime syrien, qui "a atteint ses objectifs", a ajouté la même source. Par ailleurs et lors d’un entretien par téléphone avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, le président français a souligné sa volonté de poursuivre le travail conjoint engagé avec la Turquie pour lutter contre l’impunité face à l’emploi d’armes chimiques, et de permettre la mise en place d’un mécanisme impartial et solide aux Nations unies.



"Face à la gravité de la situation humanitaire en Syrie, le président de la République a souligné sa détermination à renforcer l’action de la France pour apporter de l’aide aux populations civiles", selon un autre communiqué de l’Elysée.



Il a souhaité que la concertation entre la France et la Turquie soit encore intensifiée dans les prochains jours pour permettre une solution politique inclusive en Syrie, a ajouté la même source.