Syrie : la Turquie annonce des premiers retours vers sa "zone de sécurité"

La Turquie a annoncé jeudi que quelques centaines de déplacés syriens étaient pour la première fois retournés dans une région du nord-est de la Syrie d'où Ankara a délogé une milice kurde soutenue par les pays occidentaux.



Près de 200 personnes, qui avaient fui plus à l'ouest en Syrie dans une zone sous contrôle turc, sont "retournées dans leurs foyers et sur leurs terres" de manière "volontaire et sûre", a affirmé le ministère turc de la Défense dans un communiqué.



Selon le ministère turc, ces personnes se sont rendues dans une zone située entre les villes syriennes de Tal Abyad et Ras al-Aïn, d'où Ankara a chassé le mois dernier la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).



Cette zone, longue de quelque 140 km et large d'une trentaine de km, est appelée "zone de sécurité" par la Turquie.



Le ministère turc de la Défense a ajouté que près de 300 personnes supplémentaires, jusque-là réfugiées dans la localité syrienne de Jarablous, contrôlée par des combattants syriens soutenus par Ankara à la faveur d'une précédente opération militaire turque en 2016, étaient en route pour Tal Abyad.



La Turquie a suspendu son offensive lancée le mois dernier contre les YPG, après avoir conclu deux accords avec les Etats-Unis et la Russie prévoyant le retrait des YPG de la plupart de leurs positions frontalières de la Turquie.



Ankara souhaite que cette zone tampon sépare sa frontière des territoires contrôlés par les YPG. Le président Recep Tayyip Erdogan a en outre déclaré qu'il voulait y reloger deux des plus de 3,5 millions de Syriens qui se sont réfugiés en Turquie depuis le début du conflit syrien en 2011.



Les YPG ont été le fer de lance de la coalition internationale antijihadiste emmenée par les Etats-Unis. Mais Ankara qualifie ce groupe de "terroriste" en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui livre une sanglante guérilla en Turquie.