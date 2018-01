Syrie: la Turquie à l'offensive, Erdogan inflexible

L'armée turque a pris dimanche une colline stratégique du nord-ouest de la Syrie dans le cadre de sa campagne contre une milice kurde alliée des Etats-Unis, qui tend les rapports entre Ankara et Washington.



"Le Mont Barsaya a été repris vers 14H30 (11H30 GMT)", a indiqué l'état-major turc dans un communiqué, au neuvième jour de son opération contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).



La Turquie mène depuis le 20 janvier une offensive dans la région d'Afrine (nord-ouest de la Syrie) contre les YPG, un groupe considéré comme "terroriste" par Ankara mais qui est l'allié de la coalition emmenée par Washington combattant le groupe Etat islamique (EI).



Malgré les tensions croissantes entre la Turquie et les Etats-Unis, deux alliés au sein de l'Otan, le président Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu à élargir l'offensive vers l'est, notamment à la ville de Minbej, où Washington a déployé des militaires.



"Les terroristes ne pourront échapper à la fin douloureuse qui les attend, ni à Afrine, ni à Minbej", a-t-il déclaré dimanche lors d'un discours à Corum (nord de la Turquie). "La frontière (syrienne) sera nettoyée".



Sur le terrain, les bombardements de l'artillerie et des avions turcs ont été plus importants que lors des jours précédents, selon une correspondante de l'AFP à la frontière.



Les forces d'Ankara tentaient depuis neuf jours de capturer la colline de Barsaya, située au nord-est de la ville d'Afrine, mais avaient dû faire face à une résistance farouche et une météo capricieuse réduisant l'efficacité des frappes aériennes.