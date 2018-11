Syrie: l'EI tue 12 combattants d'une force antijihadistes soutenue par Washington (OSDH)

Douze combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de combattants arabes et kurdes soutenue par les Etats-Unis, ont été tués dimanche dans une attaque du groupe Etat islamique (EI) dans le dernier réduit jihadiste en Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)



"Un jihadiste de l'EI à bord d'une voiture piégée s'est fait exploser près d'une position des FDS", a indiqué l'Observatoire faisant état de "12 morts et 20 blessés" parmi les FDS dans l'explosion et des accrochages ayant eu lieu entre les localités de Hajine et Al-Bahra", dans la province de Deir Ezzor (Est) non loin de la frontière irakienne.