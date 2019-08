Syrie : l'EI promet d'intensifier ses attentats contre la coalition et les kurdes

Le groupe Etat islamique (EI) a promis dimanche d'intensifier son "combat" contre la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et ses alliés kurdes en Syrie, dans la deuxième vidéo de ce genre postée sur son organe de propagande depuis sa défaite territoriale en mars.



Ces derniers mois, l'EI a mené une série d'attentats visant notamment les forces kurdes dans ses ex-fiefs dans le nord et le nord-est de la Syrie.



La chute du "califat" autoproclamé par l'EI en 2014 a été annoncée le 23 mars dernier après la prise de l'ultime bastion des jihadistes dans l'est de la Syrie, au terme d'une offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les combattants kurdes et soutenues par la coalition internationale antijihadiste.



Mais des combattants de l'EI et des "cellules dormantes" sont encore disséminés dans plusieurs régions du pays. Selon un récent rapport du Pentagone, l'EI est en train de "ressurgir en Syrie".



"Le feu de la bataille entre nous et eux (les forces kurdes et à leurs alliés, ndlr) a été rallumé et va s'intensifier", a menacé l'EI dans une vidéo adressée à ses partisans.



Le dernier attentat en date revendiqué par l'EI remonte au 7 août. Cinq personnes, dont trois enfants, ont péri dans une attaque à la voiture piégée à Qahtaniya, dans la province de Hassaké, contrôlée par les Kurdes.



La vidéo, d'une dizaine de minutes montre par ailleurs des scènes de décapitation et de tirs à bout portant sur des personnes présentées comme des combattants kurdes kidnappés par les jihadistes.



Le montage inclut des passages de reportages télévisés et des témoignages affirmant que l'EI n'a pas été vaincu et qu'il est toujours présent en Syrie.



"Même s'il a perdu son +califat+ territorial, l'Etat islamique (...) a repris ses activités en Syrie ce trimestre", est-il précisé dans le rapport du Pentagone, alors que les Etats-Unis se sont "partiellement retirés" du pays sur décision du président américain Donald Trump.



Une photo de Donald Trump, montrant une carte des zones autrefois contrôlées par l'EI, figure également dans la vidéo. M. Trump s'en était alors servi pour annoncer l'éradication du "califat".



La dernière vidéo de propagande postée par l'EI pour appeler ses partisans à continuer le combat remontait au 29 avril, un peu plus d'une semaine après les attentats meurtriers au Sri-Lanka revendiqués par le groupe.



Le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, qui y apparaissait pour la première fois depuis cinq ans, avait promis que l'EI "se vengerait" au nom de ses membres tués et que le combat contre l'Occident était "une longue bataille".