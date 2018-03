Syrie: début de l'évacuation de rebelles de la Ghouta, où les frappes se poursuivent

Au moins 1334 personnes, dont 237 combattants, ont pris place à bord de bus et quitté en fin de matinée le secteur rebelle de Harasta, à l'est de la capitale, selon la télévision d'Etat syrienne.



"Les bus se sont garés sur la ligne de démarcation" entre les territoires rebelles et ceux du régime, selon une source militaire sur le terrain, précisant qu'ils doivent à terme "se rendre dans la province d'Idleb" (nord-ouest), la dernière échappant encore entièrement au régime.



Près de 2.000 personnes, dont 700 combattants, doivent sortir jeudi de Harasta, selon une autre source militaire.



Le pouvoir syrien et son allié russe ont passé un accord avec le groupe rebelle islamiste Ahrar al-Cham pour l'évacuation de Harasta, la plus petite et la moins peuplée des trois poches rebelles qui subsistent dans la Ghouta orientale. Mais raids aériens et tirs d'artillerie se poursuivent jeudi sur d'autres localités et ont tué 20 civils, dont 16 ont péri dans des raids aériens sur la seule ville de Zamalka, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).







Atlasinfo avec afp