Syrie : Washington félicite le Maroc pour le rapatriement de huit ressortissants marocains

Dans un communiqué, le porte-parole adjoint du département d'Etat, Robert Palladino, a affirmé que le "Maroc est un partenaire particulièrement compétent au sein de la Coalition mondiale anti-daesh, et nous apprécions son engagement en matière de lutte anti-terroriste".



"Les actions du Maroc doivent encourager d’autres pays à rapatrier et poursuivre en justice leurs ressortissants qui ont voyagé pour combattre pour Daech", a souligné le département d’Etat, notant que le "rapatriement de combattants terroristes étrangers dans leur pays d’origine est la meilleure solution pour les empêcher de retourner au champ de bataille".



Le ministère de l’Intérieur avait indiqué dans un communiqué que, dans le cadre de leurs contributions aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, et en s'acquittant de la responsabilité de protection des nationaux, les autorités marocaines compétentes ont procédé, dimanche, au rapatriement d’un groupe de 8 ressortissants marocains qui se trouvaient dans des zones de conflits en Syrie.



Cette opération de rapatriement, qui revêt un caractère humanitaire, a permis auxdits ressortissants marocains de retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité, a souligné le ministère.



Ces rapatriés feront l’objet d’enquêtes judiciaires pour leur implication présumée dans des faits liés au terrorisme, sous la supervision du Parquet compétent, a précisé la même source.