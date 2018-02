Syrie: Raids aériens visant un fief de la rébellion : 23 civils tués

Au total de 23 civils dont cinq enfants ont été tués dans des raids aériens visant la Ghouta, bastion de la rébellion syrienne à l'ouest de Damas, a indiqué l'observatoire syrien des droits de l'homme.



Le régime syrien a multiplié récemment les bombardements aériens dans la Ghouta et dans la province d'Idlib (nord-ouest de la Syrie), les deux derniers fiefs de la rébellion syrienne, tuant des dizaines de personnes, ont précisé l'observatoire et les secours sur le terrain.



Face à l'escalade des violences et des morts civiles, les représentants des Nations Unies en Syrie ont appelé, mardi, à un cessez-le-feu immédiat d'au moins un mois afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.



Depuis mars 2011, la répression par l'armée syrienne d'un mouvement de protestation populaire pacifique sans précédent contre le régime syrien a dégénéré en guerre civile puis en conflit armé faisant plus de 340 000 morts en Syrie.