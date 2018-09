Syrie: Ouverture des bureaux de vote pour les premières élections municipales depuis 2011

Les électeurs peuvent voter entre 07H00 du matin heure locale (04H00 GMT) et 19H00 heures (16H00 GMT) pour leurs conseillers municipaux dans ce pays qui est toujours en état de guerre.



Plus de 40.000 candidats sont en lices pour 18.478 sièges dans toutes les provinces, a rapporté l'agence de presse Sana.



Les nouveaux conseillers municipaux devraient avoir davantage de responsabilités que leurs prédécesseurs, notamment dans les domaines de la reconstruction et du développement urbain.



Après plus de sept ans d'une guerre meurtrière, le régime syrien contrôle désormais environ deux-tiers du pays. Des combats se poursuivent toutefois dans plusieurs régions.



Le conflit débuté en mars 2011, a fait plus de 360.000 morts et forcé des millions de personnes de quitter leur foyer.