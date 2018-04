Syrie: Macron engage la Russie à exercer son influence sur le régime pour mettre un terme à l'escalade militaire

Lors d'un entretien par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'Etat français a souligné la nécessité de mettre un terme à l’escalade militaire constatée au cours des derniers mois pour permettre la protection des populations civiles, la reprise crédible des négociations sur une transition politique inclusive, et prévenir toute résurgence de Daech dans la région, a indiqué l'Elysée.



M. Macron "a engagé la Russie à exercer pleinement son influence sur le régime syrien à cet égard", a ajouté la présidence française dans un communiqué.



Il a souhaité que le dialogue régulier et exigeant entre la France et la Russie permette, lors des prochaines échéances bilatérales, d’avancer de façon décisive vers une solution concertée sur la Syrie, selon la même source.